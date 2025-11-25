Raccont’arti- Premio Castelfiorentino per le arti: oltre 1800 i partecipanti, le vincitrici sono due donne

Grande successo per la quinta edizione di “Raccont’arti-Premio Castelfiorentino per le Arti: fotografia contemporanea”, curato dalla Banca Cambiano 1884 SpA - Ente Cambiano Scpa, dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Sono oltre 1800 i partecipanti nelle categorie Open e Student, provenienti da più di 90 Paesi. Si tratta di numeri che testimoniano la qualità del Premio e l’alto livello che ha raggiunto, contribuendo a creare un profilo dell’attuale panorama della fotografia contemporanea in Italia.

Il tema scelto per questa edizione era il seguente: “L’illusione della conoscenza: l’immagine fotografica fra libertà e controllo”.

La premiazione si terrà Sabato 29 novembre alle ore 17,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, Saranno presenti la Sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì; l’assessore alla cultura del Comune di Castelfiorentino Franco Spina; il Presidente di Ente Cambiano/Banca Cambiano Paolo Regini; la Presidente della Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino Maria Cristina Giglioli; il Presidente della Giuria del Premio Vittore Buzzi.

I vincitori sono stati designati da una giuria composta da artisti, fotografi, curatori ed insegnanti impegnati nella pratica e nella divulgazione dell’arte e fotografia contemporanea. Ne fanno parte oltre al presidente Vittore Buzzi, Giorgio Di Noto, Serena Nocentini, Michele Palazzi, Chiara Ruberti e Federica Sasso (vincitrice dell’edizione 2024).

Ecco l’elenco dei premiati:

CATEGORIA OPEN

Vincitore del Premio Castelfiorentino per le Arti - Fotografia Contemporanea Categoria Open :

Tianyu Wang, Hiding and seeking

Shortlisted in mostra:

Eleonora Agostini, A Study on Waitressing

Alessandro Truffa, 432 Hz

Mari Kolcheva, Meteorologica

Nicolò Rinaldi W.E.I.R.D. (Wilderness Emulation Implicates Rapid Destruction)

CATEGORIA STUDENT

Vincitore del Premio Castelfiorentino per le Arti - Fotografia Contemporanea Categoria Student:

Martina Andreoni, Personal artistic explanations as to why I would never ask a Sami to handpick me a flower

Shortlisted in mostra:

Mirko Ostuni, Four to the dirt

Sara Petrillo, Pictures from Oil

Camilla Aprile, L’infinito in cui siamo

Lorenzo Urgesi-LERO, Superstare-Unveiling Arcano

La premiazione sarà seguita dall’inaugurazione della mostra dei vincitori e dei selezionati presso il Centro Culturale Cambio. Nella stessa serata saranno premiati anche i vincitori del nuovo premio amatoriale “Cambi’Arti- Volti e paesaggi toscani” che si rivolge a tutti gli appassionati di fotografia, di ogni età, perché raccontino la Toscana.

Il Centro Culturale Cambio ospiterà, infine, anche la mostra del Gruppo Fotografico Giglio Rosso dal titolo “Confini. Il territorio come orizzonte”.

Fonte: Ufficio stampa Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Notizie correlate