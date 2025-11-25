Rafforzati i controlli a Prato: riunito il Comitato provinciale per la sicurezza

Si è tenuta ieri in Prefettura la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Michela La Iacona, con la partecipazione del Commissario straordinario del Comune e dei vertici delle Forze di polizia, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria.

Al centro dell’incontro, la strategia per garantire maggiore sicurezza ai residenti e alle attività commerciali del capoluogo, con particolare attenzione alle aree del centro storico e alle zone dove più frequentemente si registrano episodi di spaccio, reati contro il patrimonio e comportamenti molesti. Il Prefetto La Iacona ha sottolineato che l’impegno delle Forze di polizia proseguirà con servizi straordinari, soprattutto in vista del periodo natalizio.

Dall’analisi dei controlli dell’ultimo trimestre emerge un bilancio di 10.243 persone, 4.380 veicoli e 205 attività commerciali controllate. Due locali, tra cui uno in Piazza della Stazione, hanno subito la sospensione della licenza per violazioni alla sicurezza pubblica. L’attività di monitoraggio ha permesso di individuare un cittadino straniero responsabile di diverse “spaccate”, nei cui confronti è stata disposta l’espulsione, e un altro soggetto denunciato per reiterate violazioni di misure cautelari.

I controlli proseguiranno con modalità interforze e la collaborazione della Polizia locale, con particolare focus sulle aree più a rischio, secondo la programmazione operativa definita dal Questore di Prato. L’obiettivo rimane garantire un presidio capillare del territorio e tutelare la sicurezza dei cittadini.