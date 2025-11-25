Scontri durante la partita a Montespertoli, notificati Daspo per 11 tifosi viareggini

Cronaca Montespertoli
I provvedimenti vanno da un minimo di un anno a un massimo di dieci anni

Emessi provvedimenti di Daspo in seguito agli scontri verificatisi lo scorso 29 ottobre durante la partita di Eccellenza tra Montespertoli e Viareggio, terminata 1-0 per gli ospiti. L'episodio di violenza tra tifoserie avvenne durante gli ultimi minuti del secondo tempo, dopo il vantaggio del Viareggio. La partita venne sospesa per sette minuti, per ragione di ordine e sicurezza pubblica e sul posto i carabinieri di Montespertoli identificarono 11 tifosi viareggini. Per loro, alcuni dei quali recidivi, sono stati emessi i Daspo dal questore di Firenze e notificati dal commissariato di Viareggio nel corso nella giornata. Secondo quanto emerso per due tifosi è stato adottato un Daspo di dieci anni, per altri due otto anni, per uno 7 anni e per il resto la durata va da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni.

In seguito alla vicenda il Viareggio è stato multato dal giudice sportivo poiché, come ricostruito, i sostenitori del Viareggio al 49' avrebbero "invaso il settore riservato agli spettatori della società ospitante aggredendoli fisicamente" (Qui la notizia). Intanto la prefettura nei giorni scorsi ha fatto sapere che, in seguito alla riunione di coordinamento delle forze di polizia, è stato deciso il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nel Comune di Viareggio per la partita che si è disputata, sempre nell'Empolese Valdelsa, questo fine settimana il 23 novembre a Fucecchio.

