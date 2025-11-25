Si conclude il progetto europeo all'Asev con la formazione nei servizi alle imprese

Si è svolta oggi, 25 novembre 2025, la conferenza finale del progetto “Register BSS sector – Training Registry of the Modern Business Services Sector”, co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+. L’evento, intitolato “Formazione nel settore dei Servizi alle Imprese – esperienza del progetto europeo MBSS”, per Asev (Agenzia per lo sviluppo dell'Empolese Valdelsa) ha rappresentato l’occasione per presentare i risultati raggiunti e approfondire il tema della formazione come leva strategica nel moderno settore dei servizi alle imprese.

I Servizi alle Imprese (Business Services) costituiscono oggi un pilastro fondamentale per l’efficienza organizzativa delle aziende di ogni settore, grazie a competenze specializzate e intangibili quali assistenza IT, gestione delle risorse umane, logistica, marketing e molte altre attività di supporto avanzato. L’esternalizzazione di tali funzioni consente alle imprese di concentrarsi sul proprio core business, aumentando competitività e agilità operativa.

L’evoluzione del settore, guidata dall’innovazione tecnologica e dalle nuove esigenze del mercato, rende però sempre più necessaria una formazione aggiornata, di alta qualità e riconosciuta a livello europeo. È in risposta a questa esigenza che il progetto Register BSS Sector ha sviluppato una soluzione innovativa rivolta a datori di lavoro, enti formativi, studenti e persone in cerca di occupazione. Il Registro della Formazione per il settore dei Modern Business Services, creato dal progetto, include offerte formative provenienti da Polonia, Cipro e Italia e consente l’acquisizione di qualifiche pienamente conformi al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

Tra le sue funzionalità figurano strumenti per la gestione e pubblicazione delle microcredenziali, che permettono agli utenti di valorizzare il proprio profilo professionale attraverso un sistema di autenticazione avanzato basato sullo standard internazionale Open Badge 3.0. Il progetto “Training Registry of the Modern Business Services sector” è stato realizzato da Syntea S.A. in partenariato con quattro organizzazioni attive nel settore dell’educazione e della formazione professionale, provenienti da Polonia, Cipro e Italia.

Fonte: Asev Empolese Valdelsa