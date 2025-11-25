Sorpreso mentre spaccia cocaina, arrestato un 27enne

Controlli intensificati sul territorio da parte della Guardia di Finanza nelle ultime settimane hanno portato all’arresto di un 27enne tunisino residente a Cascina, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente in località Navacchio. Il giovane, seguito da tempo dai militari del Gruppo di Pisa, avrebbe effettuato continui spostamenti in auto per rifornire consumatori della zona.

Il blitz è scattato dopo un appostamento: il passaggio di denaro e la consegna dell’involucro dal finestrino dell’auto hanno fatto scattare il controllo. Dalla perquisizione personale e domiciliare sono poi emersi 21 grammi di eroina e 10 grammi di cocaina, suddivisi in 46 dosi, oltre a 2.450 euro in contanti, un cellulare, due bilancini di precisione e 200 compresse di desametasone, ritenuto utile per il taglio della droga. Parte dello stupefacente era nascosto in un riparo vicino al cimitero di Cascina.

Il 27enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto nel carcere Don Bosco, su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’acquirente – un 46enne pisano – è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore.