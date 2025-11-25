Unipi lancia tre corsi online gratuiti su internet e cybersecurity

L'Università di Pisa attiva tre nuovi corsi online gratuiti dedicati al funzionamento di Internet e alla sicurezza informatica. "Sempre Connessi: dietro le quinte di Internet", "Cybersecurity 1" e "Cybersecurity 2" sono disponibili sulla piattaforma nazionale Edvance e possono essere seguiti singolarmente o come percorso integrato.

I corsi si rivolgono a studenti e studentesse, professionisti e professioniste e in generale a tutte quelle persone interessate ad acquisire competenze digitali certificate. "Sempre Connessi", curato da Stefano Forti, ricercatore del Dipartimento di Informatica, illustra i meccanismi che permettono ai dati di viaggiare attraverso la rete, dai protocolli fondamentali allo streaming video. "Cybersecurity 1" e "Cybersecurity 2", tenuti dal professor Gian-Luigi Ferrari, ordinario del Dipartimento di Informatica, offrono una panoramica completa dei principi e delle buone pratiche della sicurezza informatica. Il primo corso introduce i concetti di identità digitale, protezione dei dati e crittografia, mentre il secondo approfondisce temi come la privacy online, la sicurezza del software, la blockchain e il ruolo dell’intelligenza artificiale nella difesa e nella prevenzione delle minacce informatiche.