"Vele Spiegate", a Fucecchio la presentazione del libro di Lori Vanni

Lori Vanni, dopo 42 anni di insegnamento nella scuola primaria e la perdita improvvisa del marito, ha trovato nella scrittura un potente strumento di rielaborazione e un nuovo percorso di vita. Dopo la pubblicazione de l’“Imbarazzo del cuore”, il suo primo libro e l’uscita del memoriale “Luciano Cinelli, bomber” si è cimentata in questo nuovo impegno dopo un periodo di sei mesi di frequentazione della RSA Le Vele, in cui l'autrice ha conosciuto gli animatori e soprattutto le persone che lì sono assistite, raccogliendo sensazioni, storie e un punto di vista inedito e particolare sull'anzianità.

"Mi spinge a scrivere – spiega Lori Vanni – la necessità di dare voce a chi come me vive l’anzianità ma in maniera diversa, in condizioni, spazi e tempi di assistenza. Mi spinge anche la necessità di riflettere sul significato del tempo (presente, passato, futuro), sulle cose che cambiano e sul nostro vivere al meglio in funzione dell’inevitabile dipartita".

Il libro è promosso dalla Cooperativa Colori, che gestisce anche l’RSA Le Vele; il ricavato della vendita sarà interamente devoluto per finanziare progetti a favore degli ospiti della struttura. "Vele Spiegate" è edito da FM Edizioni ed è stato realizzato grazie al contributo di numerosi sponsor. Alla presentazione, sabato 29 novembre alle ore 10 presso il Teatro Pacini in Piazza Montanelli a Fucecchio interverranno, oltre all’autrice Lori Vanni, animatori e anziani moderati dalla psicologa e psicoterapeuta Mariangela Bucci, Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana, Emma Donnini Sindaca di Fucecchio, Stefano Mezzetti Presidente della Cooperativa Colori, Lorenzo Calucci avvocato, Andrea Mancini scrittore e regista e Adriano Martinelli dell'azienda Asl Toscana Centro.

Fonte: Cooperativa Colori

