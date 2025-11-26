Al via gli interventi di manutenzione delle aree gioco di Fucecchio

Dopo l'intervento di ispezione e controllo delle 30 aree gioco sparse sul territorio comunale, realizzato in estate, sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria delle strutture presenti nei vari spazi gioco a cura della ditta incaricata dall'amministrazione comunale di Fucecchio.

Le aree oggetto di questo primo affidamento sono state individuate sulla base delle risorse a disposizione e delle priorità emerse dall'intervento di ispezione estivo.

Per quanto riguarda le scuole, saranno oggetto di intervento le attrezzature presenti nei giardini delle scuole dell'infanzia Il Girotondo, Il Pesciolino Arcobaleno, Il Grillo Parlante, C'era una volta (San Pierino), Il Paese dei Balocchi (Pinete) e della scuola primaria 1° Maggio (Galleno). Passando invece alle aree gioco sparse sul territorio comunale, sono in programma interventi alle strutture dei giardini Robin Hood (piazza Libertà), Cipì (piazza Caduti di Nassiriya), Laguna della Sirenetta (piazza XX Settembre), Tobia (via F.lli Cervi) e delle aree gioco in piazza Goldoni, viale Mattei, via La Pira, via Trento, via Copernico e presso gli impianti sportivi di San Pierino, da cui la ditta incaricata ha iniziato i lavori.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa