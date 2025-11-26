Avrebbe abusato di una bambina di 6 anni, arrestato 23enne

La piccola aveva confidato alla madre che l'uomo aveva avuto dei comportamenti strani con lei

Un 23enne è stato accusato di abusi sessuali su una bambina di sei anni al termine di un'indagine della squadra mobile di Pisa scattata dopo il ricovero in ospedale della bambina. Da quanto appreso dalla Questura di Pisa, la piccola era stata accompagnata dalla madre dopo i racconti forniti dall'adulto successivamente alle rivelazioni, pur confuse e inconsapevoli della piccola fatte alla mamma. Il 23enne è stato arrestato.

Gli investigatori della squadra mobile, coadiuvati da esperti di psicologia infantile, hanno effettuato un’audizione protetta della bambina e repertato tracce di Dna del 23enne sugli abiti della piccola, ottenendo poi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa la custodia cautelare in carcere per il presunto autore degli abusi.

"La bambina frequentava la casa dell'arrestato perché amica dei figli di quest'ultimo e aveva confidato alla madre, in maniera confusa e non consapevole, che il papà dei suoi amici aveva avuto dei comportamenti strani con lei. La donna, in totale buona fede, si è confrontata con l'uomo ma non è rimasta soddisfatta dalle sue risposte e ha deciso di accompagnare la figlia in ospedale facendo così scattare il cosiddetto protocollo rosa presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove sono stati svolti gli opportuni accertamenti e i prelievi preliminari che hanno consentito di cristallizzare tutte le prove scientifiche del caso", questa la ricostruzione degli inquirenti.

