Barberino Tavarnelle, Diritti delle donne da tutelare e stereotipi da abbattere: Katia Beni e Benedetta Giuntini in scena al Circolo La Rampa

Un’occasione artistica e culturale per riflettere sui temi e le questioni di genere attraverso l’espressione teatrale e il lavoro drammaturgico di due celebri donne della scena toscana: Katia Beni e Benedetta Giuntini. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne prosegue a Barberino Tavarnelle questa sera alle ore 21.30 con un altro appuntamento aperto a tutti. E’ lo spettacolo “Diritti o rovesci ma… pari!”, promosso e organizzato in tandem dal Comune di Barberino Tavarnelle e dal Circolo Ricreativo La Rampa con il contributo di Unicoop Firenze sezione soci Tavarnelle Val di Pesa.

Al centro della messa in scena una giornalista, a volte fuori di testa, che intervista un’attrice comica, a volte intelligente, su diritti delle donne e pari opportunità, esperienze di lavoro, di vita, in un mondo, quello dello spettacolo, che ha a che fare soprattutto con la comunicazione. Ne scaturisce un’esilarante altalena di gag e monologhi giocati fra incomprensioni e fraintesi, pulsioni sessuali, sconvolgimenti ormonali, che lascia spazio a riflessioni semiserie su stereotipi di genere e diritti violati. L'evento rientra nel programma del festival "L'eredità delle Donne", dedicato all’empowerment femminile che racconta la contemporaneità attraverso le sue protagoniste, per riscoprire il ruolo delle donne nei diversi campi del sapere e della società, e contribuire così al progresso e all’eredità che lasceremo alle generazioni future.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

