Barcelona the album tribute al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

“Barcelona” è un album del 1988, scritto e prodotto da Freddy Mercury, Mike Moran, Dave Richards, ed interpretato da Freddy Mercury e Montserrat Caballé. È considerato l’unico esempio di album lirico-rock, in cui non si accostano semplicemente due figure di stili musicali diversi, ma si mischiano due mondi in un modo armonioso, originale, viscerale, esplosivo, unico.

Venerdì 28 novembre alle ore 21,00, al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, Emanuele Richiusa e Martina Barreca cercano di ricreare l’atmosfera dell’album e le emozioni che i due interpreti originali trasmettono, nel corso della serata “Barcelona, the album tribute”.

Lo fanno, da un lato con i brani cantati ed interpretati sulle basi originali, dall’altro con i video delle interviste ai protagonisti che spiegano la genesi dell’album, con aneddoti e storie vere.

Continua così l’attenzione che il Teatro del Popolo di Castelfiorentino riserva nell’ambito di una stagione ricca e variegata, alla musica. Un’attenzione confermata dal programma che porterà altre imperdibili serate nel segno della musica nelle prossime settimane.

Venerdì 28 Novembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

BARCELONA, THE ALBUM TRIBUTE

con Martina Barreca ed Emanuele Richiusa

e con la pianista Anastasia Cherkasova

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa Teatro del Popolo di Castelfiorentino