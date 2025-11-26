Carta di identità elettronica (CIE), 8mila sanminiatesi dovranno cambiarla

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea perde la sua validità su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla data di scadenza. Il Ministero dell’Interno ha indicato un termine ultimo, il 3 agosto 2026, dopo il quale le carte d’identità in formato cartaceo già rilasciate o in corso di rilascio non saranno più valide, poiché non sono più corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa europea. A prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento, quindi, la carta d'identità in formato cartaceo diverrà inutilizzabile.

Il Comune di San Miniato invita i quasi 8.000 cittadini e cittadine del territorio che sono in possesso di documento cartaceo, anche con una scadenza successiva al 3 agosto 2026, a programmarne la sostituzione con la carta di identità elettronica (CIE), ben prima di questa scadenza. Da questa data, infatti, la carta d’identità cartacea non potrà più essere rilasciata nemmeno per le urgenze: chi parte per le vacanze dovrà controllare la scadenza con anticipo per ottenere la nuova CIE, considerato che la carta d’identità elettronica viene consegnata entro 6 giorni lavorativi dalla data di emissione.

Al fine di gestire per tempo le numerose richieste di rilascio delle CIE e per favorire un flusso ordinato e distribuito delle prenotazioni di rinnovo, l’amministrazione comunale ha previsto di attivare una campagna informativa e, a partire da gennaio, ci saranno aperture straordinarie degli sportelli dell’anagrafe, dedicati al solo rilascio delle CIE in sostituzione delle carte d’identità cartacee, con accesso su prenotazione, proprio per evitare congestionamenti e consentire l'evasione delle richieste in tempi congrui. Verrà inoltre potenziata anche l’informazione agli utenti sull’uso della CIE come forma di identità digitale privilegiata per l’accesso ai servizi pubblici online. L'emissione può essere richiesta agli uffici del Servizio URP-Demografici negli sportelli di San Miniato Basso (via Aporti, accanto alla Farmacia Comunale) o di San Miniato (Palazzo Comunale), prenotando l’appuntamento online sul sito del Comune (https://prenotazione.comune.san-miniato.pi.it/) oppure ai numeri 0571.406508/507/506.

Si ricorda che i cittadini residenti all’estero e iscritti all’AIRE, possono ottenere la CIE solo rivolgendosi al Consolato italiano di appartenenza.

«La transizione alla carta d’identità elettronica rappresenta non solo un adeguamento necessario agli standard di sicurezza europei, ma anche un passo avanti importante nel percorso di digitalizzazione dei servizi pubblici - dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Invito fin da ora tutti i cittadini e le cittadine a non attendere l’ultimo momento per il rinnovo: prenotare per tempo significa evitare disagi e consentire agli uffici comunali di lavorare in maniera più efficiente. Come amministrazione siamo impegnati a garantire un servizio rapido, accessibile e di qualità, mettendo a disposizione aperture straordinarie e un’informazione capillare.»

Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune (www.comune.san-miniato.pi.it).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

