Cna ai sindaci della Piana: "Creare tavolo operativo stabile per una visione comune"

Una cena informale ma densa di contenuti. È quella organizzata da CNA Piana Fiorentina che, ieri sera, a Sesto Fiorentino, ha riunito attorno allo stesso tavolo i sindaci di tre dei quattro Comuni della Piana insieme a una delegazione di imprenditori. Presenti, accanto al presidente di CNA Piana Fiorentina Massimo Cerbai, la vicesindaca di Sesto Fiorentino Claudia Pecchioli, il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani e il presidente di CNA Firenze Metropolitana Francesco Amerighi. Un’occasione utile per un confronto diretto, senza formalità, durante il quale le imprese hanno potuto rivolgere ai primi cittadini domande e osservazioni sui temi che più incidono sul futuro del territorio.

Nel corso dell’incontro CNA ha avanzato una richiesta precisa: la creazione di un tavolo operativo stabile tra l’associazione e i quattro Comuni. Un luogo di confronto continuo, improntato al dialogo e non allo scontro, dove le amministrazioni possano presentarsi come un’unica realtà quando si affrontano questioni che richiedono una visione comune. CNA ha ricordato come su temi come formazione, promozione del territorio, mobilità, viabilità, sostenibilità, gestione dei rifiuti, infrastrutture e tutela ambientale sia indispensabile una strategia condivisa, capace di evitare disparità tra aree confinanti e di rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale della Piana.

Nel dibattito è emerso anche il peso crescente dell’innovazione tecnologica e dell’efficientamento energetico, considerati ormai fondamentali per le molte aziende manifatturiere che operano nell’area. Un coordinamento unitario, secondo CNA, permetterebbe di sviluppare progetti comuni e interventi mirati, favorendo una transizione più rapida verso modelli produttivi moderni e sostenibili.

Al termine della serata, il presidente Cerbai ha ribadito l’importanza di avviare questo percorso: “Le imprese vivono la Piana come un’unica realtà, mentre troppo spesso i confini amministrativi producono differenze e rallentamenti. Per questo chiediamo un tavolo permanente che consenta di affrontare insieme le questioni decisive per il territorio. Non un luogo di scontro, ma uno spazio di collaborazione, che dia alle aziende condizioni più omogenee e nuove opportunità di crescita.”

Fonte: Cna Firenze