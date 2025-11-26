Codice giallo per vento nel Fiorentino, Empolese Valdelsa, Cuoio, Valdera e Pistoiese

La sala operativa della Protezione Civile Città Metropolitana di Firenze informa dell'allerta meteo Codice Giallo emanata da Regione Toscana per i comuni della Valdelsa-Valdera, Valdarno Inferiore, Arno-Firenze, Bisenzio Ombrone Pistoiese e Mugello-Val di Sieve, da stasera 26 novembre e per domani 27 novembre per rischio vento.
Dalla sera di oggi, mercoledì, e domani, giovedì, raffiche fino a Forti sulle pianure settentrionali. Si segnala inoltre la possibilità di deboli nevicate oltre 600-800 metri di quota sull'Appennino orientale.
Rischi e Norme di Comportamento sul sito della Regione Toscana:
http://bit.ly/2KvE5SC https://cfr.toscana.it
