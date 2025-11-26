Confesercenti Pisa, Marco Turini: "Per Natale scegliamo le librerie delle nostre province"

Sil Confesercenti delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara lancia un appello in vista delle festività natalizie. Il presidente Marco Turini invita cittadini e lettori a scegliere i libri

acquistati nelle librerie del territorio come dono di Natale, un gesto semplice ma fondamentale per sostenere la rete dei negozi di prossimità e la vitalità dei centri urbani.

"Acquistare un libro in una libreria delle nostre province – dichiara Turini – significa contribuire a mantenere illuminati, vivi e accoglienti i centri delle nostre città. Le librerie non sono solo esercizi commerciali: sono presidi culturali, luoghi di incontro e di crescita, punti di riferimento per intere comunità".

Il Presidente sottolinea inoltre come le librerie affrontino quotidianamente sfide sempre più impegnative, tra concorrenza online e aumento dei costi di gestione: "Mai come oggi è importante scegliere in modo consapevole. Regalare un libro acquistato in libreria sostiene non solo un settore economico, ma anche l’importanza della lettura, il lavoro di tanti librai e la tradizione dei negozi di vicinato che rendono unici i nostri territori".

Fonte: Confesercenti Pisa - Ufficio stampa

