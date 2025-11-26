Controlli dei carabinieri in Versilia, tre arresti

Negli ultimi giorni i Carabinieri della Versilia hanno portato a termine tre importanti operazioni che rafforzano il presidio della legalità sul territorio, confermando l’azione tempestiva dell’Arma nel contrasto ai reati predatori e alle violazioni delle misure alternative.

A Viareggio, i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Lucca a seguito di un’indagine su una rapina ai danni di un bar avvenuta lo scorso ottobre. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti utilizzati dall’autore del reato, fondamentali per le indagini.

A Torre del Lago, un secondo provvedimento restrittivo ha riguardato un soggetto già sottoposto a misura alternativa. Il Tribunale di Sorveglianza di Pisa ha disposto l’aggravamento della pena con la custodia cautelare in carcere, in seguito a reati quali violazione di domicilio, ricettazione e insolvenza fraudolenta, segnalando l’inefficacia delle misure precedenti e la necessità di una risposta più severa.

Infine, nella notte a Lido di Camaiore, i Carabinieri di Viareggio hanno arrestato un ecuadoregno detenuto in Emilia Romagna, sorpreso senza alcuna autorizzazione in una nota struttura alberghiera, in violazione del regime detentivo.