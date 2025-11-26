Criticità nella gestione delle sedi per i test per le progressioni degli Ata: la denuncia di Flc Cgil Toscana

In questi giorni numerose segnalazioni ci hanno raggiunto riguardo alle gravi criticità nella gestione delle sedi assegnate dal CINECA (il consorzio che gestisce i sistemi informatici del Ministero dell'Istruzione) per le procedure relative alle progressioni di posizioni economiche (fasce stipendiali) del personale ATA. L’algoritmo utilizzato ha infatti abbinato i candidati alle sedi seguendo criteri puramente alfabetici — sia per provincia che per cognome — senza considerare la necessità di far svolgere le prove in sedi vicine al luogo di servizio, creando disagi evidenti e ingiustificati. Ad esempio: se uno lavora a Firenze e il suo cognome inizia con la A, deve andare a fare il test nella provincia di Arezzo. Una questione che riguarda oltre 3mila lavoratori e lavoratrici Ata in Toscana.

La FLC CGIL Toscana si è immediatamente attivata contattando la dirigenza dell’Ufficio Scolastico Regionale, che ha assicurato attenzione alle richieste di modifica provenienti dal personale con Legge 104, maternità e situazioni particolari anche non formalmente certificate.

Parallelamente, anche la FLC CGIL nazionale era intervenuta sul Ministero fin dalla mattina precedente, denunciando le gravi disfunzioni causate dal sistema e chiedendo soluzioni rapide che garantissero a tutte e a tutti il diritto a partecipare alla selezione e ottenere la progressione economica prevista.

Ricordiamo che questa procedura rappresenta il punto d’arrivo di una battaglia lunga anni, sbloccata dal contratto nazionale 2019–2021 e divenuta realtà solo ora, nel 2025, nonostante le resistenze del Ministero dell’Istruzione.

Invitiamo pertanto tutto il personale ATA a non scoraggiarsi e a partecipare comunque alle procedure per le posizioni economiche.

Le strutture provinciali della FLC CGIL Toscana restano inoltre a disposizione per fornire assistenza a chi, avendone i requisiti riconosciuti dall’USR, intenda richiedere lo spostamento della sede.

Firmato: il Segretario Generale FLC CGIL Toscana Pasquale Cuomo

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze