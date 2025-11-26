Due appuntamenti al Quaranthana Teatro: 'Invenzioni' 'Cappuccetto, una fiaba a colori'

Nell’ambito della stagione di prosa del Quaranthana Teatro, in via Zara 58 loc. Corazzano, venerdì 28 novembre alle ore 21:30 va in scena INVENZIONI, testo di una delle più influenti scrittrici al mondo Elena Ferrante. In scena Viola Graziosi, con adattamento e regia Andrea Giannoni, attrice di straordinaria versatilità, già nota per aver ridefinito l’arte della narrazione, trasformando la lettura in un’esperienza performativa di alto valore artistico, condurrà gli spettatori – attraverso parola, canto e movimento – in un viaggio immersivo nei pensieri, nelle fantasie e negli aforismi raccontanti dalla Ferrante. Per un anno intero Elena Ferrante scrisse per il quotidiano inglese “The Guardian” un articolo a settimana, su un titolo proposto di volta in volta dalla redazione del giornale. Gli argomenti trattati sono molto vari, e spaziano dal primo amore, al cambiamento del clima; dall’attrazione per un attore, all’autonomia dell’opera d’arte; dal trauma dei traslochi, all’emancipazione delle donne… Il lavoro teatrale è composto da dodici. Il suo modo di scrivere trascina e incanta. L’autrice, scrivendo in prima persona, “svela” una sua identità profonda, donando al lettore i suoi dubbi, le sue certezze, i suoi sentimenti, le sue riflessioni. Il lavoro teatrale ispirato a Incidental Inventions è composto da dodici quadri che, come i mesi dell’anno, scandiscono il tempo dello spettacolo e delle storie che ne sono protagoniste.

“Questo spettacolo – sottolinea l’attrice – è un dialogo con lo spettatore. Elena Ferrante è l’amica geniale di tutti noi. È semplice e immediata, ma profonda. Sa cogliere i paradossi di tutte le cose, non detta regole. Riesce ad arrivare a una sintesi che contiene un principio di verità. E il pubblico si rispecchia in lei, perché le cose che ha vissuto, le storie che racconta in fondo tutti le conosciamo”.

Domenica 30 novembre alle ore 17:00 è la volta de Lagrù Ragazzi con CAPPUCCETTO, UNA FIABA A COLORI, liberamente ispirato a Cappuccetto Verde, Giallo, Blu e Bianco di Bruno Munari, con Oberdan Cesanelli e Lorenzo Palmieri, musiche dal vivo du Lorenzo Palmieri. Lo spettacolo, dai 3 anni in su, attraverso l’utilizzo di oggetti e pupazzi narra la storia più amata dai bambini coinvolgendoli nel racconto, con musica e parole. Un attore, ormai stanco di raccontare sempre la solita Cappuccetto Rosso, accompagnato da un musicista, decide di colorare Cappuccetto di Giallo, Verde, Bianco e Blu, creando dal nulla scenari inaspettati e fantastici.

Il Quaranthana è un luogo dove riflettere e condividere idee, uno spazio intimo, centro di cultura e di dialogo per gli adulti, che apre, allo stesso tempo, la strada a un percorso di formazione e crescita per le nuove generazioni.

La stagione è organizzata dal Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi, e sostenuta dal Comune di San Miniato, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura.

Inizio spettacoli prosa ore 21:30

Inizio spettacoli Sognare Teatro ore 17:00

Biglietti - stagione di prosa

intero € 13

ridotto € 11

Riduzione: under 25 e over 65

Biglietto - Stagione per le famiglie – Sognare Teatro

Ingresso Adulti € 7

Bambini € 5

Fonte: Ufficio stampa

