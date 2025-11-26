Una tesi da 110 e Lode per Filippo Ammannati, studente dell’Università di Pisa con disabilità visiva

Lo studente del Corso di studi in Discipline dello spettacolo e della comunicazione è stato supportato durante il percorso universitario dall’ufficio USID

Si è laureato con 110 e lode con una tesi dal titolo “Teatro e disabilità visiva. Tecniche e strategie di orientamento e partecipazione” Filippo Ammannati, studente con disabilità visiva del Corso di studi in Discipline dello spettacolo e della comunicazione dell’Università di Pisa.

La tesi, supervisionata dalla professoressa Eva Marinai, è stata discussa lo scorso 18 novembre. Filippo Ammannati, supportato nel suo percorso di studio dall’ufficio USID , ha così commentato il risultato raggiunto: “Il mio percorso universitario non è stato facile: è stato tosto, impegnativo, ma alla fine mi ha portato a un grande risultato, la Laurea in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione con 110 e Lode. Sono uno studente ipovedente e, come ho scritto nella mia tesi, avere una disabilità non significa non poter raggiungere i propri obiettivi. Significa, semplicemente, arrivarci con gli strumenti e i supporti giusti, che aiutano ad affrontare le difficoltà”.

“A chiunque abbia una disabilità - prosegue Filippo Ammannati - non solo visiva, voglio dire questo: non arrendetevi. Seguite i vostri sogni e i vostri scopi. Volete laurearvi? Nessuno può impedirvelo. Magari ci vorrà più tempo, più impegno o qualche sacrificio in più, ma ciò che conta davvero è la passione con cui si cammina verso la propria meta”.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

