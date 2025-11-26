Firenze, chiusura temporanea dei contenitori stradali in occasione delle manifestazioni

Plures Alia informa che, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, in occasione delle manifestazioni con corteo di oggi, mercoledì 26 novembre, si procederà alla chiusura di tutti i contenitori stradali lungo il percorso dei cortei.

Le zone coinvolte dalla manifestazione, organizzata dagli studenti dell'Istituto Liceo Classico Michelangiolo, sono quelle di via della Colonna, piazza Santissima Annunziata, via Cesare Battisti, piazza San Marco e via Cavour. In questa area il provvedimento è in vigore da questa mattina fino a cessate esigenze.

Le zone interessate dal corteo organizzato dal collettivo Ex GKN sono quelle di via Orsini n. 73, piazza Ravenna, Lungarno Ferrucci e via Baldovini. In queste zone il provvedimento scatterà a partire dalle ore 17 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni che si trovano nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile (rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

