Firenze, chiusura temporanea dei contenitori stradali in occasione delle manifestazioni

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Plures Alia informa che, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, in occasione delle manifestazioni con corteo di oggi, mercoledì 26 novembre, si procederà alla chiusura di tutti i contenitori stradali lungo il percorso dei cortei.

Le zone coinvolte dalla manifestazione, organizzata dagli studenti dell'Istituto Liceo Classico Michelangiolo, sono quelle di via della Colonna, piazza Santissima Annunziata, via Cesare Battisti, piazza San Marco e via Cavour. In questa area il provvedimento è in vigore da questa mattina fino a cessate esigenze.

Le zone interessate dal corteo organizzato dal collettivo Ex GKN sono quelle di via Orsini n. 73, piazza Ravenna, Lungarno Ferrucci e via Baldovini. In queste zone il provvedimento scatterà a partire dalle ore 17 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni che si trovano nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile (rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Notizie correlate

Firenze
Economia e Lavoro
26 Novembre 2025

Firenze celebra gli 80 anni di Confcommercio

Firenze al centro della storia economica nazionale: fu proprio nel capoluogo toscano, nel febbraio 1946, che la giovane Confcommercio nazionale — nata a Roma solo pochi mesi prima, il 29 [...]

Firenze
Attualità
26 Novembre 2025

Un torrone contro il cancro: al via la campagna solidale natalizia di Lilt Firenze

Un Natale di gusto ma anche di solidarietà, un regalo che addolcisce le Feste e aiuta a combattere il tumore. E' il Torrone di Cremona della Lilt: acquistando il dolce [...]

Firenze
Attualità
26 Novembre 2025

Gli Alumni dell’Università di Firenze si raccontano al Teatro Goldoni

Gli ex studenti raccontano i loro anni trascorsi all’Università di Firenze. Giovedì 4 dicembre (via Santa Maria 15 – ore 19) va in scena al Teatro Goldoni “Generazioni Unifi”, l’evento annuale della Comunità AlumnUnifi dedicato [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina