Flash Mob Special Olympics: danza e inclusione a San Miniato

la GAM A.S.D. A.P.S., in collaborazione con Special Olympics Italia Team Toscana, ha organizzato per sabato 29 novembre 2025, alle ore 16:00, il tradizionale Flash Mob Special Olympics, iniziativa che da diversi anni coinvolge in contemporanea molte piazze italiane per celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità e promuovere i valori dell’inclusione attraverso la danza e la partecipazione attiva di atleti, volontari e cittadini.

Il Flash Mob Special Olympics rappresenta un momento di festa, di partecipazione collettiva e di sensibilizzazione verso una società più inclusiva. Tutti possono partecipare: atleti, famiglie, scuole, associazioni e semplici cittadini, in un unico gesto corale che attraversa il Paese.

Quest’anno il Flash Mob si svolgerà all’interno della 'Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato'.

La colonna sonora del nostro Flash Mob è Tutta l’Italia di Gabry Ponte, un brano che incarna lo spirito di unità e diversità che caratterizza anche Special Olympics.

Fonte: Gam Asd APS