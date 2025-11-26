Consumo di suolo, Gianni Ferdani (SI): "Serve riportare Pontedera ad essere avanguardia di sviluppo sostenibile al passo con i tempi "

Politica e Opinioni Pontedera
Condividi su:
Leggi su mobile

"Prosegue la corsa alla cementificazione, non bastano i moniti che dai palchi del teatro cittadino ci hanno dato autorevoli esponenti dell'ambientalismo italiano sul consumo di suolo, uno su tutti Mario Tozzi.

Ma Pontedera non fa parte del mondo, vive su un pianeta diverso, vive una dimensione che nulla ha da spartire con i cambiamenti climatici e con le cause che li provocano e in fin dei conti perchè proprio Pontedera dovrebbe farsi carico delle emergenze climatiche attuando politiche di massima salvaguardia del territorio?

Del resto mica siamo in Toscana, dove il neo- rieletto presidente Giani dichiara di voler attuare il consumo di suolo zero in questa legislatura dopo aver dichiarato il 4 novembre 2023: "Che nessun sindaco mi venga a presentare piani urbanistici dove questa mattina ho visto l'acqua", e l'area del Chiesino era tra questi , basta guardare le cronache giornalistiche, ma si sa la memoria è corta, ricordare non giova ai piani di lottizzazione.

In fin dei conti cosa volete che sia il dato dell'ultimo rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) che indica per Pontedera, alla fine del 2024, un consumo di suolo pari al 22,33% pari a 1025,7 ettari ( 1465 campi da calcio) e con un dato eccellente relativo al ripristino di suolo pari a zero.

Il dibattito politico sulla lottizzazione del Chiesino si era già sviluppato sin dal 2023 e le posizioni restano le stesse, non per ricerca di posizionamento politico ma per coerenza su come ci si immagina il futuro e questo vale anche per la lottizzazione dei cimiteri, i cui impatti li vedremo nel tempo, le ipotesi di installazione delle basi militari alla ex tenuta Isabella, la mancata realizzazione di aree verdi alla Bellaria nel rispetto degli impegni a suo tempo assunti.

C'è una visione prometeistica dell'utilizzo del territorio secondo cui l'uomo può gestire e manovrare a suo piacimento, avendo capacità di rimediare ai danni attraverso l'adozione di misure tecniche o ingegneristiche o forse molto più banalmente una sottovalutazione delle proprie azioni in funzione di un interesse immediato legato agli oneri di urbanizzazione o per compiacere pulsioni edificatorie o commerciali come fossimo nella “ Milano da bere” degli anni ottanta che poi sappiamo come è andata a finire.

E' ancora in tempo, il consiglio comunale di Pontedera per ripensare alla lottizzazione, anche in funzione dei molti rilievi di cui è oggetto e avviare una più ampia riflessione sugli assetti dell'urbanistica locale per riportare Pontedera ad essere avanguardia di sviluppo sostenibile al passo con i tempi".

Gianni Ferdani - Segretario Circolo Sinistra Italiana Valdera Valdicecina

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
10 Novembre 2025

Conferme come Monni, novità come la giovane Diop: ecco la nuova giunta Giani

Eugenio Giani ha deciso. Sono stati resi noti i nomi di uomini e donne che andranno a comporre la giunta della Regione Toscana nel quinquennio 2025-2030. A circa un mese [...]

Pontedera
Politica e Opinioni
5 Novembre 2025

Pontedera a Sinistra: "In Consiglio mozioni contro installazioni militari e di sostegno alla Palestina"

Prosegue la nostra azione in sede istituzionale con la presentazione di due mozioni al consiglio comunale del 6 novembre. La prima mozione è relativa alla contrarietà a nuove, inutili e [...]

Pontedera
Politica e Opinioni
25 Ottobre 2025

Pontedera, Fratelli d’Italia denuncia i ritardi del centro dialisi: “Pazienti ancora nei container, ASL e sindaco devono intervenire”

Ancora problemi al centro dialisi dell’Ospedale Felice Lotti di Pontedera, i cui lavori, previsti in conclusione per il primo settembre, non sono stati completati. Fratelli d’Italia denuncia la situazione e [...]



Tutte le notizie di Pontedera

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina