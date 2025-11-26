Gubbio-Livorno, stop ai biglietti per i tifosi ospiti: decisione del prefetto di Perugia

Il prefetto di Perugia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Livorno per la partita Gubbio-Livorno del 29 novembre 2025. Il provvedimento recepisce la determinazione del Casms del 19 novembre, arrivata dopo le gravi tensioni registrate il 9 novembre durante Carpi-Livorno.

In quell’occasione, ricorda la Prefettura, i tifosi labronici "hanno dato luogo a gravi turbative", lanciando petardi sia in afflusso che a fine gara e creando situazioni di pericolo. Durante la partita, inoltre, "sono state lanciate bombe carta e seggiolini divelti all’indirizzo dei calciatori", in un clima di forte contestazione per i risultati della squadra.

Il divieto, immediatamente esecutivo, punta a garantire maggiori standard di sicurezza e un regolare svolgimento dell’incontro.

Fonte: Ufficio Stampa