Il Comune di Fucecchio aderisce alla Piattaforma Unica Nazionale CUDE per facilitare la mobilità delle persone con disabilità

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comune di Fucecchio è tra le amministrazioni che hanno aderito alla Piattaforma Unica Nazionale informatica CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo), il sistema che consente ai titolari del contrassegno di accedere liberamente alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e ad altre aree soggette a restrizioni in tutti i Comuni aderenti, semplificando gli spostamenti delle persone con disabilità sull’intero territorio nazionale.

Grazie all’adesione, quindi, anche il Comune di Fucecchio, a seguito della richiesta del titolare del contrassegno, sarà tenuto a inserire i dati nella piattaforma informatica, consegnare al titolare del contrassegno il codice univoco alfanumerico per l’accesso alla piattaforma e per la gestione delle targhe e gestire i dati che determinano il rinnovo, la sospensione e la revoca del Cude. Gli organi di Polizia possono accedere alla piattaforma informatica per verificare in tempo reale le targhe attive, abilitate al transito e alla sosta in tutto il territorio nazionale, e quindi rilevare se il veicolo possiede i requisiti per transitare nelle ZTL sostare nei parcheggi riservati ai disabili e ogni altro diritto o prerogativa eventualmente connessi alla titolarità del Cude.

Con la gestione centralizzata delle autorizzazioni i titolari di CUDE residenti in un Comune aderente, che devono recarsi in un altro Comune anch’esso aderente, non dovranno più comunicare preventivamente né successivamente il proprio transito nelle ZTL o nelle strade dove vigono divieti e limitazioni. Le amministrazioni locali saranno infatti in grado di riconoscere automaticamente le targhe associate al CUDE tramite la piattaforma europeo.

Si ricorda tuttavia che non tutti i Comuni italiani hanno attualmente aderito alla Piattaforma Unica CUDE. Pertanto, prima di accedere a ZTL o aree interdette al traffico in Comuni non aderenti, è necessario informarsi presso gli uffici competenti dell’amministrazione di destinazione.

Il Comune di Fucecchio ricorda inoltre che il contrassegno può essere utilizzato esclusivamente quando la persona intestataria è a bordo del veicolo, alla guida o accompagnata, e deve essere esposto in originale e in maniera ben visibile sul parabrezza.  “Si tratta di un passo avanti significativo sul fronte dell’inclusione e dei diritti delle persone con disabilità – spiegano la sindaca Emma Donnini e l’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti -. Attraverso il CUDE rendiamo più semplice, più sicuro e più dignitoso lo spostamento di chi ogni giorno affronta barriere – spesso invisibili – che limitano l’autonomia. L’obiettivo dell’amministrazione è costruire una città in cui muoversi liberamente non sia un privilegio, ma un diritto garantito ”.

Soddisfazione da parte del garante dei disabili Mariano Gasperini: “Sono fiero dalla adesione del mio Comune al CUDE, oltre che per aver istituito da più di un lustro la figura del GdD comunale. All'amministrazione stiamo chiedendo di portare avanti tutti quegli interventi volti alla sensibilizzazione della collettività e delle istituzioni, focalizzati sull'importanza dell’inclusività verso i disabili, persone con esigenze specifiche da mettere al centro del contesto di vita quotidiana del nostro territorio”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
26 Novembre 2025

Al via gli interventi di manutenzione delle aree gioco di Fucecchio

Dopo l'intervento di ispezione e controllo delle 30 aree gioco sparse sul territorio comunale, realizzato in estate, sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria delle strutture presenti nei vari spazi [...]

Fucecchio
Attualità
24 Novembre 2025

Torna la Carovana G.Round: prima tappa a Fucecchio

La Carovana G.Round – itineranti avventure gravel torna in sella per una nuova, attesissima edizione: il prossimo 29 novembre 2025 cicliste e ciclisti da tutta Italia si ritroveranno a Fucecchio, [...]

San Miniato
Attualità
24 Novembre 2025

Prorogato di 6 mesi il procedimento del Piano Strutturale Intercomunale tra San Miniato e Fucecchio

Approvata la proroga di sei mesi dei termini del procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale (PSI) di San Miniato e Fucecchio, di cui l'Ente sanminiatese è responsabile dell’esercizio [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina