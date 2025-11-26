Il Movimento Shalom ricorda il vescovo Edoardo Ricci

Il 28 novembre ricorre il 17° anniversario della morte di mons. Edoardo Ricci. Il Movimento Shalom lo ricorda come il Pastore zelante, difensore della vita e dei poveri protagonista di segni profetici e sostenitore di ogni opera di solidarietà umana, al nostro fianco sempre con passione e generosità. Shalom invita coloro che lo amarono per un omaggio di fiori e di preghiere nella Chiesa Cattedrale di San Miniato, dove riposano le sue spoglie, alle ore 10.00 di venerdì 28 novembre.

Fonte: Movimento Shalom onlus