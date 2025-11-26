Il Natale arriva anche nella frazione di Roffia: il programma di eventi

Dal 30 novembre al 14 gennaio, la piccola frazione di Roffia si prepara a respirare il tempo antico del Natale con lo sguardo rivolto al cielo. È un tempo che ritorna ogni anno uguale a se stesso eppure sempre nuovo, come una promessa che non smette di chiamarci.

In questo 2025, la comunità intreccia il sentiero della Festa della Toscana con la propria memoria, costruendo un ponte di luce fra la terra che ci ha generati e le stelle che ci attendono.

Il Natale, a Roffia, non è solo un calendario di eventi: è un cammino. Qui ogni gesto ha il sapore della tradizione custodita, ma anche l’ardore di chi crede che il futuro debba essere impastato di pace, autenticità e coraggio.

30 NOVEMBRE – IL CUORE DELLA FESTA

L’inizio è sempre un varco, e il 30 novembre è la porta che si spalanca sul tempo sacro dell’attesa.

Dalle 09:00 alle 19:00, i Mercatini di Natale tornano a riempire il paese di profumi familiari: legno, lana, dolci, mani che lavorano come si è sempre fatto.

Alle 11:00, la Santa Messa richiama la comunità attorno all’essenziale, e al termine la benedizione apre la mostra “Il Giubileo: Cammino di Pace e del Presepe”.

I bambini dell’asilo nido La Chiocciola portano il loro contributo innocente e diretto con “Coloriamo la Pace”, perché la pace nasce prima di tutto negli occhi dei piccoli.

Alle 15:00, il Circo Libera Tutti porta stupore e sorriso, come un soffio d’aria fresca che ricorda che la meraviglia è un dovere, non un lusso.

Alle 17:00, l’Accensione dell’Albero di Natale scalda la piazza.

Alle 18:00, il Presepe Luminoso – “Ponte di Luce e Pace” si accende: è il simbolo del paese, un gesto semplice che unisce generazioni e ricorda che ogni ponticello di luce può trasformare il mondo.

14 DICEMBRE – IL CIELO CHE UNISCE

Alle 16:00 si apre la mostra di astrofotografia:

“Luna, Stelle, Galassie: Un Viaggio Celeste” di Tommaso Lavecchia.

È un invito a sollevare gli occhi, a non dimenticare che siamo figli del cielo e della terra, e che la pace nasce quando capiamo il nostro posto nell’immensità.

24 DICEMBRE – LA MAGIA DELLA VIGILIA

Come ogni anno, quando il buio della Vigilia diventa più dolce, Babbo Natale raggiunge le case di Roffia tra le 17:00 e le 20:00.

Un gesto senza fronzoli, che porta gioia dove la gioia serve davvero.

Prenotazioni: Emiliana – 335 1216739.

6 GENNAIO – EPIFANIA DI PACE

Alle 16:00, i bambini del catechismo offrono musica e poesia per la pace, insieme alla mostra dei loro lavori.

La loro voce è semplice, chiara, senza veli: a volte basta questo per ricordarci ciò che gli adulti hanno smesso di dire.

Roffia, anche quest’anno, sceglie la via più difficile e più necessaria: la via della pace.

Nel silenzio dell’inverno, tra luci e passi che tornano, questo piccolo paese dimostra che la tradizione non è un peso, ma una radice che ci aiuta a crescere verso il cielo.

E che costruire un futuro migliore non è un sogno: è un compito.

Fonte: I Festaioli di Roffia

