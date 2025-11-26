Incontri in libreria: Cristina Manetti a "Chateau" e Marco Vichi a Empoli

Le librerie Cambio Libri e Persone di Castelfiorentino e Libri & Persone* di Empoli si preparano a due pomeriggi di storie e voci d’autore. A Castelfiorentino e a Empoli arrivano Cristina Manetti e Marco Vichi, ciascuno con un nuovo libro e una diversa costellazione di temi: «parole da mettere in valigia» per le ragazze di oggi, nel primo caso, e una nuova indagine che riporta in scena il commissario Bordelli, nel secondo. Due appuntamenti che promettono di catturare il pubblico, tra riflessioni sul presente e immersioni nella narrativa più amata.
Venerdì 28 novembre alle 18.00
CAMBIO libri e persone, corso Matteotti ang. via Mozza, Castelfiorentino
Cristina Manetti presenta A Penelope che prende la valigia (Giunti)
Un romanzo epistolare in cui una madre scrive alla figlia dodicenne Penelope e alle sue compagne
immaginando di riempire la valigia di parole: coraggio, speranza, libertà, gentilezza, allegria,
immaginazione, viaggio, tenacia, compassione, futuro, generosità, cambiamento. Il ribaltamento del
mito di Ulisse in un libro di grande attualità. Una presa di coscienza, sentitissima dalle nuove
generazioni, per liberarsi dai vincoli e dai ruoli imposti dalla società patriarcale.
Modera l'incontro Claudia Centi
Cristina Manetti è giornalista, Presidente del Museo Casa di Dante e ideatrice del progetto Toscana delle
donne, un'iniziativa contro la violenza e le discriminazioni di genere. Da novembre 2025 è assessora
regionale alla Cultura.
Sabato 29 novembre alle 18.30
Libri & Persone* Empoli, via del Giglio, 53, Empoli
Marco Vichi presenta
Notti nere - Un’avventura del commissario Bordelli
Giugno 1970. Tutta l’Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della Nazionale di
calcio ai Mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per
rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. Il mondo sta cambiando in fretta ma
l’ex commissario Bordelli si gode la nuova vita da pensionato. Finché il destino non bussa alla sua
porta con la più imprevedibile delle sorprese, e lui non potrà tirarsi indietro.
Marco Vichi è nato nel 1957 a Firenze e vive nel Chianti. Ha pubblicato numerosi romanzi e gialli (particolare
amata la serie dedicata al commissario Bordelli) e graphic novel. Con Morte a Firenze ha vinto il Premio
Giorgio Scerbanenco – La Stampa 2009 per il miglior romanzo noir italiano.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Castelfiorentino
<< Indietro