Incontri in libreria: Cristina Manetti a "Chateau" e Marco Vichi a Empoli

Le librerie Cambio Libri e Persone di Castelfiorentino e Libri & Persone* di Empoli si preparano a due pomeriggi di storie e voci d’autore. A Castelfiorentino e a Empoli arrivano Cristina Manetti e Marco Vichi, ciascuno con un nuovo libro e una diversa costellazione di temi: «parole da mettere in valigia» per le ragazze di oggi, nel primo caso, e una nuova indagine che riporta in scena il commissario Bordelli, nel secondo. Due appuntamenti che promettono di catturare il pubblico, tra riflessioni sul presente e immersioni nella narrativa più amata.

Venerdì 28 novembre alle 18.00

CAMBIO libri e persone, corso Matteotti ang. via Mozza, Castelfiorentino

Cristina Manetti presenta A Penelope che prende la valigia (Giunti)

Un romanzo epistolare in cui una madre scrive alla figlia dodicenne Penelope e alle sue compagne

immaginando di riempire la valigia di parole: coraggio, speranza, libertà, gentilezza, allegria,

immaginazione, viaggio, tenacia, compassione, futuro, generosità, cambiamento. Il ribaltamento del

mito di Ulisse in un libro di grande attualità. Una presa di coscienza, sentitissima dalle nuove

generazioni, per liberarsi dai vincoli e dai ruoli imposti dalla società patriarcale.

Modera l'incontro Claudia Centi

Cristina Manetti è giornalista, Presidente del Museo Casa di Dante e ideatrice del progetto Toscana delle

donne, un'iniziativa contro la violenza e le discriminazioni di genere. Da novembre 2025 è assessora

regionale alla Cultura.

Sabato 29 novembre alle 18.30

Libri & Persone* Empoli, via del Giglio, 53, Empoli

Marco Vichi presenta

Notti nere - Un’avventura del commissario Bordelli

Giugno 1970. Tutta l’Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della Nazionale di

calcio ai Mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per

rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. Il mondo sta cambiando in fretta ma

l’ex commissario Bordelli si gode la nuova vita da pensionato. Finché il destino non bussa alla sua

porta con la più imprevedibile delle sorprese, e lui non potrà tirarsi indietro.

Marco Vichi è nato nel 1957 a Firenze e vive nel Chianti. Ha pubblicato numerosi romanzi e gialli (particolare

amata la serie dedicata al commissario Bordelli) e graphic novel. Con Morte a Firenze ha vinto il Premio

Giorgio Scerbanenco – La Stampa 2009 per il miglior romanzo noir italiano.

Notizie correlate