Lavori alla rete idrica di Certaldo, divieti di sosta e senso unico alternato in alcune strade

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, a seguito della delibera della Giunta Comunale n. 123 del 12 luglio 2024, relativa all’approvazione del progetto esecutivo presentato da “Acque S.p.A.” per il risanamento delle condotte idriche nel territorio di Certaldo capoluogo e frazioni, sono programmati interventi di rifacimento delle bitumature nelle seguenti strade:
- Via C. Marx
- Via P. Togliatti
- Via F. Cavallotti
- Via Borgo Garibaldi
- Via Romana
Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, dal 9 dicembre 2025 al 31 dicembre 2025, con orario 07:00 – 18:00, compresi i sabati ma esclusi i giorni festivi, saranno adottate le seguenti misure di regolamentazione del traffico:
- Istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o da movieri, con contestuale limitazione della velocità a 30 km/h per il restringimento della carreggiata.
L’uso dei movieri in sostituzione del semaforo potrà essere richiesto dal Comando di Polizia Municipale o da altre Forze dell’Ordine qualora si renda necessario per la gestione del traffico.
- Divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata, nelle medesime aree e negli stessi orari, per consentire l’esecuzione delle lavorazioni e garantire il corretto transito dei veicoli.
Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione e a rispettare la segnaletica disposta in prossimità dei cantieri.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
