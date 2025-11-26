L'empolese Ronny Regini vince 200mila euro ad Affari Tuoi

Empoli festeggia insieme a Ronny Regini, notissimo istruttore di nuoto empolese, che questa sera ha vinto ben 200.000 euro alla puntata di Affari Tuoi su Rai 1.

Prima ha rifiutato 25mila euro, non senza commuoversi parlando della sua famiglia, poi a quattro pacchi dalla fine Regini ha rifiutato prima 35mila e poi 50mila euro.

Si è così ritrovato tra due opposti: pacco nero e 200mila euro. Il Dottore ha offerto 60mila, Ronny ne chiede 150mila, poi rifiuta e va avanti, prendendosi i 200mila euro.

