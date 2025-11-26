"Lockdown tra le colline di Tresanti", mostra fotografica a Montespertoli

"Lockdown tra le colline di Tresanti", questo il titolo della mostra fotografica di Dario Beneforti al Loft 19 in via Sonnino a Montespertoli. L'esposizione, curata dal Circolo fotografico fermoimmagine di Montespertoli, sarà inaugurata sabato 29 novembre, alle ore 18, e sarà visitabile fino a domenica 7 dicembre. L'evento è patrocinato dal Comune di Montespertoli.

"Il lockdown del 2020 mi sorprende fra queste colline e tutta una serie di casi mi porta a restare per mesi. Fra incredulità e momenti di sconforto, trovo soddisfazione e distrazione nei paesaggi incantati, li scopro popolati da una inaspettata fauna colorata e vivace che suona di speranza".

Orari

Inaugurazione sabato 29 novembre ore 18

Sabato 29 novembre 18-20

Domenica 30 10-12 17-19

Sabato 6 dicembre 17-19

Domenica 7 dicembre 10-12 17-19