Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica arriva in Toscana: farà tappa anche a Empoli

È ufficiale: la Fiamma Olimpica delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 farà tappa in Toscana, attraversando numerose città della regione, tra cui Empoli. Un viaggio simbolico che unisce sport, arte e storia, portando l’energia dei Giochi olimpici nel cuore della nostra terra.

La prima tappa toscana prenderà il via il 10 dicembre 2025 da Arezzo, per poi proseguire verso le terre senesi con le tappe di Pienza, Montepulciano, Montalcino e il capoluogo Siena. Il giorno successivo, l’11 dicembre, la fiamma farà il suo ingresso nella Maremma, passando per Grosseto, e continuerà il suo percorso verso Volterra, San Gimignano, Pontedera, fino ad arrivare a Empoli.

Il viaggio della fiaccola continuerà poi verso Firenze, Prato e Montecatini, per raggiungere Pisa il 12 dicembre. Successivamente toccherà Pistoia, Lucca e si concluderà a Livorno, chiudendo così la prima tappa toscana della staffetta.

Dopo la pausa natalizia, la fiamma riprenderà il suo percorso il 9 gennaio 2026, partendo dalle celebri Cave di Marmo di Carrara e Massa, pronta a illuminare altre città italiane prima dell’inizio dei Giochi olimpici invernali.

