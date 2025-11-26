Montemurlo si trasforma in 'Città del Natale' e arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Montemurlo si prepara a vivere le prossime festività e si trasforma in “Città del Natale” con il nuovo centro cittadino che ospiterà le casette di Babbo Natale e, novità assoluta, una pista per il pattinaggio sul ghiaccio. In questi giorni gli operai sono a lavoro in piazza della Repubblica, davanti al municipio, per montare la grande pista che sarà aperta da sabato 29 novembre e per tutte le festività, fino a tarda sera, nonché la notte dell’ultimo dell’anno. Sabato 29 novembre sarà il giorno dell’inaugurazione di questa piccola cittadella del divertimento e della magia del Natale. L’appuntamento è alle ore 17 per un momento atteso ed imperdibile: l’accensione del grande abete che è già stato posizionato in piazza. Il sindaco Simone Calamai anche quest’anno ha voluto compiere il rito dell’accensione insieme a tutti i bambini e ragazzi delle scuole montemurlesi, ai quali ha chiesto di portare una decorazione con la quale addobbare con fantasia i rami. A scaldare l’atmosfera ci sarà il coro gospel “Black & White ensemble” che proporrà alcuni dei brani natalizi più noti, mentre Babbo Natale attenderà le letterine dei bambini che potranno essere spedite in una speciale cassettina, che raccoglierà pensieri e desideri, non solo personali, ma anche dediche rivolte ai bambini del mondo, a quelli più sfortunati che vivono in zone di guerra e carestia. Quest’anno, però, la festa continuerà, perché dopo l’accensione del grande albero, il sindaco Calamai aprirà ufficialmente anche la pista di pattinaggio. Nell’occasione, per la gioia dei più piccoli, si svolgerà uno spettacolo sui pattini con Elsa e Anna di Frozen, il cartone animato della Disney che ha conquistato tutti.

«Vogliamo rendere il parco centrale e la piazza un luogo speciale e magico dove vivere insieme le prossime festività natalizie- dice il sindaco Simone Calamai- Quest’anno per la prima volta abbiamo la pista per il pattinaggio sul ghiaccio e siamo certi che sia un’attrazione apprezzata da tutti. Aspetto tutti i bambini sabato prossimo per accendere l’albero e per aprire insieme a loro la città del Natale di Montemurlo».

Il villaggio di Natale sarà poi corredato da altre attrazioni come la Casa di Babbo Natale e il ristoro del Polo Nord, dove si potranno gustare bevande calde e gustosi panini. « Siamo certi che i bambini e non solo, apprezzeranno le attrazioni del villaggio di Natale, un luogo dove potersi ritrovare durante le festività, divertirsi e trascorrere ore di serenità e divertimento- conclude il vice sindaco Alberto Vignoli- L’appuntamento per tutti è per sabato 29 novembre dalle ore 17 in poi e quindi fino all’Epifania».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

