Muore lo storico fotoreporter Giancarlo Saliceti, immortalò l'urlo di Gentile ai Mondiali del 1982

È scomparso a 89 anni, all'interno di una casa di cura di Pontassieve, Giancarlo Saliceti, storico fotoreporter noto come “Sabe”, figura di riferimento del Guerin Sportivo e di numerose testate. Nel 1982 vinse il primo premio AIPS ai Mondiali di Spagna con lo scatto divenuto iconico di Claudio Gentile che urla sopra il gruppo dei compagni dopo la vittoria dell’Italia sulla Germania.

Profondo cordoglio è stato espresso dall’Associazione Stampa Toscana e dall’Ussi regionale, che ricordano Saliceti come un professionista capace di cogliere “l’attimo fuggente”, trasformando il gesto atletico in memoria collettiva. La sua celebre foto è oggi esposta nel Museo del Calcio di Coverciano e nella sede dell’Ast, dove accoglie i giornalisti all’ingresso.

Saliceti, ricordano i colleghi, iniziò a lavorare a Coverciano negli anni Settanta e per oltre mezzo secolo ha seguito lo sport italiano con la sua macchina fotografica, accompagnando generazioni di tifosi e cronisti. L’associazione stampa si stringe alla famiglia, in particolare al figlio Gianni, anch’egli giornalista, testimone e continuatore del suo lavoro.