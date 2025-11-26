Nuova puntata di PremioPozzalePodcast, approfondimento su Volga Blues di Marzio G. Mian

La cerimonia del Premio Pozzale - Luigi Russo è alle porte: sabato 6 dicembre alle 18 si terrà la 72esima edizione nella Sala Maggiore della biblioteca comunale 'Renato Fucini'. Ospiti gli autori dei tre libri vincitori: Roberta Mori, autrice di 'Svegliarsi adulti. Vita di Sandro Delmastro, capo partigiano e amico di Primo Levi', Marzio G. Mian, autore di 'Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia' e Simone Torino, autore di 'Macaco'.

Proprio per approfondire la conoscenza di queste tre opere è nato PremioPozzalePodcast, un videopodcast in tre puntate a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Empoli, del comitato organizzatore del Premio Pozzale-Luigi Russo e della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli per entrare più in profondità tra i temi e le pagine dei tre libri premiati.

In ogni puntata sarà intervistata una componente del comitato del Pozzale e sarà presente un contributo video da parte dell'autore in merito alle scelte stilistiche e tematiche del loro volume. Un invito alla scoperta delle opere o un approfondimento informale in un salotto del tutto eccezionale, ossia la Sala Tassinari della biblioteca comunale.

La seconda puntata è in onda da oggi, mercoledì 26 novembre 2025, con 'Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia di Marzio G. Mian: a dialogare con Elia Billero, coordinatore dell'Ufficio Stampa, è Mariangela Giusti del Comitato organizzatore del Premio.

La prima puntata, dedicata a 'Svegliarsi adulti', è raggiungibile invece a questo link: https://youtu.be/aiCI5UGjSvk

Mercoledì 3 dicembre sarà lanciata la terza e ultima puntata sul libro 'Macaco' di Simone Torino. Ospite la professoressa Elena Parenti del gruppo di lettura “Preferirei di no” della biblioteca 'Fucini'.

Fonte: Ufficio Stampa