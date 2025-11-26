Omicidio Denisa, rinviato a giudizio Frumuzache: sarà processato anche per la morte di un'altra donna

Cronaca Montecatini Terme
Rinviato a giudizio Vasile Frumuzache, guardia giurata romena che ha confessato l'omicidio di Maria Denisa Paun, 30enne connazionale che scomparve da Prato e fu ritrovata senza vita a Montecatini Terme. Il gup ha accolto la richiesta del pm Luca Tescaroli.

Frumuzache, 32 anni residente a Monsummano, comparirà il 15 gennaio davanti alla Corte d'assise di Firenze e nella stessa udienza sarà processato anche per l'omicidio di un'altra donna, sempre romena, Ana Maria Andrei, scomparsa nell'estate 2024 a Montecatini. Nel corso dell'udienza l'avvocato di Frumuzache ha chiesto il giudizio abbreviato condizionato a perizia psichiatrica, respinto perché l'omicidio volontario aggravato non consente tale rito, richiesto come spiegato dal legale per non perdere la possibilità nel caso in cui l'aggravante dovesse cadere in dibattimento. In aula presente anche la madre di Denisa, uscita in lacrime senza rilasciare dichiarazioni.

