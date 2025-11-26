Ponte a Egola unita contro la violenza sulle donne: un evento, un messaggio

Anche quest’anno l’associazione “Territorio in comune” ha voluto ricordare la data del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Una data nata 60 anni fa a livello internazionale per ricordare tre coraggiose sorelle trucidate perché scelsero di vivere in libertà e che l’Associazione ha voluto ricordare plasticamente nella Piazza principale della frazione di Ponte a Egola – Spaletti Stellato - predisponendo una gigantesca riproduzione di una scarpa rossa simbolo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il 25 novembre è stato ricordato anche con un flash mob al quale hanno partecipato decine di persone riunitesi in Piazza Guido Rossa che poi in corteo hanno raggiunto Piazza Spalletti Stellato, dove un nuovo flash mob ha animato la principale piazza della frazione. L’iniziativa è stata organizzata da molte soggetti e associazioni che con i loro iscritti, labari e bandiere hanno partecipato ai due flash mob. Oltre alla Associazione Territorio in comune hanno partecipato Conad di Ponte a Egola, il CCN di Ponte a Egola, la GAM ASD, La ruga, Rione Le fornaci, Rione leporaia, AUSER Ponte a Egola, CRI Ponte a Egola, Circolo ARCI Ponte a Egola, La Risorta, Gruppo folcroristico A. Del Bravo di La Scala. All’evento hanno dato la loro adesione e partecipato attivamente il Sindaco di San Miniato Giglioli e gli Assessori Maggiorelli e Sguicciarini.

Una mattina importante ricca di signiocato che ha visto una comunità ritrovarsi unita per uno scopo condiviso e con un unico messaggio “Ponte a Egola dice no alla violenza sulle donne” .

Fonte: Associazione Territorio in Comune