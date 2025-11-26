Prato piange la scomparsa dell'ingegner Federico Mazzoni: "Ha lasciato il segno"

È scomparso oggi all'età di 70 anni Federico Mazzoni, ingegnere conosciuto a Prato per le sue diverse vesti di professionista, da presidente dell'Aci a presidente dell'Edilizia Pubblica Pratese.

Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio dedicati a Mazzoni. "Con l'ingegner Mazzoni l'associazione, e prima ancora l'Unione Industriale Pratese, ha sempre avuto un rapporto di stretta collaborazione" scrivono da Confindustria Toscana Nord. "Grande conoscenza della realtà del territorio, lungimiranza nella visione dell'assetto infrastrutturale del distretto, rigore nell'impostazione tecnica: tutto questo ha caratterizzato l'attività di Federico Mazzoni, ispirando rispetto e stima in chiunque lo abbia conosciuto. La sua scomparsa priva Prato di una figura sempre attenta e attiva, che ha dato e avrebbe continuato a dare un contributo importante al futuro della città. La presidenza, gli organi direttivi e la struttura di Confindustria Toscana Nord esprimono vicinanza alla famiglia per questo grave e inaspettato lutto".

"Un uomo appassionato e competente che ha sempre messo a disposizione del territorio le proprie capacità tecniche e la sua visione. Una persona perbene capace sempre di unire, di fare gruppo, di trovare soluzioni per il bene comune. Un presidente che con sorriso, tenacia e lungimiranza ha guidato per 26 anni l'Automobile Club Prato, creando un clima di grande collaborazione, rispetto e amicizia". Così Aci Prato ricorda Federico Mazzoni, diventato presidente dell'Automobile Club Prato nel 1999 e presidente del Comitato Regionale degli Automobile Club della Toscana fino al 2009. "Alla sua presidenza si deve il primo storico passaggio in provincia di Prato della 1000 Miglia nel 2021. Evento che poi si è ripetuto anche nel 2024 e lo scorso giugno. Grazie alla sua tenacia si era giunti anche a un accordo tecnico con il Comune di Prato per mettere a disposizione le competenze di Aci sul fronte di pianificazione, viabilità e infrastrutture. Tutto nell'interesse della cittadinanza. E poi come non ricordare la promozione motoristica del territorio, con iniziative aperte ad appassionati e a cittadini comuni, che hanno favorito anche la conoscenza turistica della provincia pratese. Perdiamo una persona speciale che non si è mai risparmiata in presenze, idee, progetti per il territorio – aggiungono da Aci Prato -. Un presidente capace di infondere sempre entusiasmo, voglia di guardare al futuro, di migliorare ciò che non andava sul fronte urbanistico, infrastrutturale e di viabilità. Un tecnico preparato che ha lasciato tracce indelebili sul territorio, e di cui tutti sentiremo la mancanza".

"Epp si stringe intorno alla famiglia di Federico Mazzoni, a cominciare dalla moglie Francesca e ai loro figli, in questo momento terribile. Mazzoni è stato presidente dell'Edilizia Pubblica Pratese dal 2010 per undici anni. A lui si deve l'impostazione e l'inaugurazione di numerosi nuovi interventi Erp, improntati verso l'attenzione all'ambiente, all'efficientamento energetico e alla qualità dell'abitare. Sotto i suoi mandati ci sono stati anche piani straordinari per l'incremento del patrimonio abitativo, aumentando la possibilità di alloggio alle persone in graduatoria. Un ottimo professionista, - viene aggiungo dall'Epp - una persona di grande umanità, che ha lasciato il segno nei suoi anni di presidenza".

Cordoglio espresso anche dal Pd di Prato, in una nota del segretario Marco Biagioni: "Mazzoni in questi anni ha saputo sempre distinguersi per le sue idee e ha messo al servizio della città le sue competenze. Alla sua famiglia, agli amici, ai colleghi di ACI esprimiamo le nostre condoglianze. La città perde una delle sue menti più brillanti".