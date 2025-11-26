Ciclismo, primo incontro stagionale della squadra Mastromarco Vincit

Sabato 22 Novembre si è svolto presso la Bed&Bike di Mastromarco il primo raduno della nuova squadra “Mastromarco Vincit” di Vincenzo Nibali, in vista della stagione 2026.

L’incontro ha rappresentato l’avvio ufficiale dei programmi di lavoro e della preparazione invernale.

Alla giornata hanno preso parte il presidente della società Luca Boldrini, il team manager Carlo Franceschi, i direttori sportivi Gabriele Balducci e Dario Dal Canto, il preparatore atletico Lorenzo Di Noto, l’accompagnatore Roberto “Giubba” Boldrini e la social media manager Francesca Saracino.

La giornata è stata dedicata alla definizione delle prime linee guida tecniche insieme al preparatore atletico Lorenzo Di Noto soprattutto con una valutazione preliminare dei metodi di allenamento. È stata inoltre ribadita l’importanza del lavoro in palestra, intesa come parte integrante della preparazione fisico atletica. Il prossimo incontro si terrà nei primi giorni di Dicembre, e già rappresenterà un primo punto fermo nel percorso della preparazione invernale. Durante il periodo delle festività natalizie é in programma un raduno collegiale di alcuni giorni per lavorare in modo costante e costruire il gruppo per la stagione 2026.

Durante il prossimo incontro verrà presentata un’ulteriore figura professionale a supporto del team che confidiamo possa conferire un ulteriore miglioramento tecnico.

La nostra Squadra: Daniele Bacci, Matteo Cialdini, Emanuele Favilli, Luca Iavazzo, Marco Migheli, Gabriele Pierazzuoli, Lorenzo Pucci e Marco Sichi.

Un ringraziamento speciale a Bed&Bike di Mastromarco: l’affittacamere studiato per i ciclisti, dai ritiri alle vacanze. Completo dei servizi di rimessaggio, officina e lavaggio bici.

Fonte: Ufficio stampa