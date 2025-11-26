Raddoppio ferroviario, nominati i 10 cittadini membri della Consulta di monitoraggio dei lavori

Con il decreto n. 144 del 26 novembre 2025 sono stati nominati dal sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, i 10 cittadini che faranno parte della Consulta di partecipazione per il monitoraggio dei lavori di raddoppio ferroviario ed elettrificazione della linea Empoli-Granaiolo, scelti tramite un avviso pubblico.

A seguito della deliberazione n. 20 del Consiglio comunale del 29 aprile 2025 era stata istituita la Consulta che include, oltre ai 10 cittadini succitati, 5 rappresentanti del Consiglio Comunale, nelle figure del Presidente del Consiglio Comunale e dei presidenti delle commissioni consiliari; e 2 rappresentanti della Giunta Comunale, nella persona del Sindaco o suo delegato e dell’assessore ai lavori pubblici e viabilità, o suo delegato. Sono invitati permanenti i tecnici del Comune di Empoli individuati dalla Giunta e i tecnici di RFI.

Durante la seduta congiunta del 31 ottobre 2025 le Commissioni comunali I e II hanno valutato le domande pervenute e hanno scelto i 10 cittadini membri, come da requisito residenti nelle zone interessate dai lavori di raddoppio ferroviario ed elettrificazione della linea Empoli-Granaiolo, con voto a maggioranza assoluta.

I nomi sono:

1. Erica Fattori

2. Matteo Maltinti

3. Valerio Vaglini

4. Duccio Poli

5. Luigi Niccolini

6. Rossano Ramazzotti

7. Monica Boldrini

8. Alessandro Salvadori

9. Vincenzo Ciampalini

10. Paola Bellini.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa