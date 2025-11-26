Rubano borsello su treno e aggrediscono poliziotti, arrestati due giovani

Due giovani algerini, senza fissa dimora, sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria di Livorno dopo aver rubato un borsello a bordo di un treno regionale Roma Termini–Pisa. Approfittando del momento in cui la vittima si era allontanata per andare in bagno, i due si erano impossessati di denaro, chiavi, occhiali e cuffie. Scoperti all’arrivo del treno a Livorno, hanno reagito aggredendo gli agenti, ma sono stati fermati e arrestati con le accuse di furto aggravato in concorso, lesioni e minaccia.

