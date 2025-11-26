Santa Croce sull'Arno accende il Natale con l'albero di piazza Garibaldi

La piazza era piena come non la si vedeva da anni. Erano parecchie centinaia le persone che sono intervenute martedì 25 novembre all'accensione dell'albero di Natale di piazza Garibaldi, una festa voluta dall'amministrazione Giannoni per aprire al periodo natalizio a Santa Croce sull'Arno. Un evento rivolto principalmente ai bambini, che erano molti, ma anche agli adulti. L'iniziativa è stata curata dalla ProLoco e dal comune.

Ad accendere l'albero, acquistato sull'Appennino tosco-emiliano dalle piante abbattute per i piani di gestione forestale, ci ha pensato il sindaco Roberto Giannoni insieme ai bambini presenti, un gesto che ha aperto il periodo natalizio di Santa Croce sull'Arno: “Questa sera non solo accendiamo l'albero di Natale di piazza Garibaldi, - ha detto il sindaco -, ma simbolicamente accendiamo il Natale a Santa Croce sull'Arno e Staffoli, accendiamo i nostri cuori, accendiamo i nostri negozi del Ccn, dove vi invito tutti a far gli acquisti per i regali di Natale e spero che per tutti noi e tutti voi sia un bellissimo Natale”.

Tra le varie iniziative rivolte ai più piccoli, in piazza c'era Babbo Natale che ha donato i candy cane (i bastoncini colorati di zucchero) a tutti i bambini e ha fatto foto con loro. Alla merenda invece ci ha pensato Conad offrendo pandori e panettoni. Per i più piccoli tra le varie attività il Ciaf Maricò con il personale dei servizi educativi del comune aveva organizzato i laboratori, dove i ragazzi hanno realizzato addobbi natalizi per l'albero.

Proprio i bambini nei prossimi giorni potranno appendere all'albero gli addobbi dedicati all'Unicef, motivo per cui quello di piazza Garibaldi a Santa Croce è considerato l'albero dei bambini per eccellenza.

La serata di piazza Garibaldi è stata accompagnata dai canti del Coro Gospel “Voices of Heaven” di Pisa . Una bella festa che è stato possibile realizzare anche grazie al sostegno di molte associazioni del territorio tra cui la Misericordia e la Pubblica Assistenza di Santa Croce Sull'Arno, il Consorzio Coeso, la cooperativa Cora e le aziende che con il loro contributo hanno sostenuto l'iniziativa. È stato inoltre fondamentale anche il sostegno di realtà produttive di Santa Croce che hanno sostenuto l'iniziativa.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

