Sciopero generale contro la "manovra ingiusta", Landini a Firenze

La Cgil Toscana annuncia per il 12 dicembre uno sciopero generale contro quella che definisce una “manovra ingiusta”. La manifestazione regionale si svolgerà a Firenze e sarà conclusa dal segretario generale Cgil, Maurizio Landini.

“Serve una svolta nelle politiche pubbliche e industriali – ha dichiarato Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana – per questo siamo in mobilitazione rivendicativa verso il Governo”. Rossi ha inoltre lanciato un appello alle controparti datoriali: salari più alti, lavoro stabile, welfare inclusivo e una vera lotta al caro vita. La Cgil Toscana conferma l’impegno a ridurre le disuguaglianze e a garantire maggiore dignità economica e sociale a chi oggi fatica a farcela.