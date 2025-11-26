Scomparsa Marcella Gori, testimone della strage di Pratale: "Donna forte e coraggiosa"

Marcella Gori, una delle ultime superstiti, testimoni dirette della strage di Pratale, si è spenta ieri sera all’età di 96 anni. Al cordoglio del figlio Pierluigi, della nuora Eliana, dei familiari e degli amici per la grave scomparsa della donna, originaria di Badia a Passignano, si uniscono il sindaco David Baroncelli, l’amministrazione comunale e tutta la comunità di Barberino Tavarnelle.

“Il nostro pensiero rivolto a Marcella, - sono le parole del sindaco David Baroncelli - che ci ha accompagnato in tutti questi anni presenziando fisicamente e negli ultimi tempi con il cuore ogni cerimonia istituzionale, ogni evento commemorativo organizzato per rendere omaggio e onore ai caduti di Pratale, vuole esprimere ancora una volta la nostra più profonda gratitudine a lei e al suo non facile percorso di vita, segnato per sempre dal dolore e dalla perdita. A quella ragazzina che, nonostante l’infanzia sottratta ingiustamente, strappata via dalla violenza e dalla barbarie della guerra, è riuscita a diventare una donna coraggiosa e forte diciamo un commovente grazie. Marcella è stata un esempio per essere riuscita ad andare avanti negli stenti del dopoguerra e aver continuato con determinazione a testimoniare la memoria del terribile eccidio che la costrinse a sedici anni a subire la fucilazione dei familiari per mano nazista la sera del 23 luglio 1944, nella radura di Pratale, tra Sambuca e Badia a Passignano”. Nella strage che ha tolto la vita a dodici contadini Marcella ha perso sei familiari, tra cui il padre Livio, gli zii Giuseppe e Serafino, i fratelli Marcello e Omero, il cugino Bruno. Un esempio che il Comune di Barberino Tavarnelle ha riconosciuto anche con il conferimento del Premio Il Marzocco di Barberino Tavarnelle, edizione 2024.

L’ultimo saluto a Marcella Gori potrà essere concesso domani dalle ore 10 nella Chiesa dei Sette Santi a Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

