'Secret San Nicola', la generosità del personale e pazienti dell’Aou Senese per il natale dei bambini ucraini

Attualità
Bella risposta da parte del personale e dei pazienti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per la seconda edizione del progetto “Secret San Nicola”, promosso dall’associazione “La casa della pace APS” e dalla Radioterapia dell’Aou Senese. I professionisti e i pazienti interessati hanno risposto su base volontaria alle lettere inviate dai bambini ucraini per San Nicola, scegliendo una lettera, acquistando un regalo e conservando la lettera come ricordo. L’associazione si è occupata di tradurre le lettere e di inviare i regali in Ucraina. A promuovere l’iniziativa nella Radioterapia dell’Aou Senese è stata la dottoressa Mariya Yavorska, medico specialista in Radioterapia oncologica e tra i soci fondatori dell’associazione “La Casa della pace APS”.

L’associazione, fin dai primi giorni del conflitto, è impegnata nell’aiutare le donne e i bambini ucraini, mandando vestiti, farmaci e giocattoli. Il progetto “Secret San Nicola” permette di donare ai bambini i regali in occasione di San Nicola, il Santo che porta i regali ai piccoli e si festeggia il 6 dicembre, un gesto semplice ma significativo, sia per chi lo compie che per chi lo riceve, veicolando un messaggio di connessione e solidarietà, aspetto fondamentale del prendersi cura di un altro essere umano. I regali sono stati raccolti e sono partiti nelle scorse ore per l’Ucraina. Ad organizzare l’iniziativa nella Radioterapia, diretta dal professor Paolo Tini, è stata la coordinatrice dei tecnici sanitari di radiologia medica Valentina Berti. Prima della partenza dei regali per l’Ucraina, il direttore generale Antonio Barretta ha ringraziato il personale del reparto per aver portato avanti con successo la seconda edizione del progetto.

Video intervista

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa

