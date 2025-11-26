Spaccata in negozio ad Arezzo, un arresto

La polizia ha arrestato un uomo sulla cinquantina responsabile di una spaccata avvenuta ieri in un negozio di elettronica nella zona di Pescaiola. A dare l’allarme è stata la commessa di un bar vicino, che ha udito un forte rumore.

Le immagini di videosorveglianza hanno ripreso l’autore mentre sfondava il vetro della porta d’ingresso a calci e pugni, per poi entrare e svuotare la cassa, portando via circa 100 euro. Gli agenti, che lo conoscevano già per precedenti, lo hanno rintracciato poco distante e fermato.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e per la violazione delle misure restrittive a cui era già sottoposto. Nell’udienza per direttissima l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.