Un torrone contro il cancro: al via la campagna solidale natalizia di Lilt Firenze

Un Natale di gusto ma anche di solidarietà, un regalo che addolcisce le Feste e aiuta a combattere il tumore. E' il Torrone di Cremona della Lilt: acquistando il dolce tipico natalizio alla mandorla, nelle versione morbida o in quella friabile, è possibile sostenere le attività di Lilt Firenze contro i tumori e contribuire a diffondere la cultura della prevenzione.

Il Torrone cremonese è un'idea per un dono solidale, che fa bene a chi lo riceve ma anche a chi si trova a dover lottare contro la malattia.

"Anche a Natale possiamo dare in nostro sostegno alla lotta contro il tumore, con un piccolo gesto generoso" afferma Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze. "Ogni contributo è un passo in avanti nella cura, nell'assistenza e nella prevenzione".

Per prenotare il torrone cremonese (offerta minima 10 euro) chiamare la sede Lilt Firenze al numero 055.576939.

Fonte: Ufficio stampa