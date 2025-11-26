Leggerissimo: "Vogliamo tutto" di Nanni Balestrini

Cultura Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

"Vogliamo tutto" di Nanni Balestrini è un caposaldo della letteratura sociale e industriale in Italia. È uscito nel 1971 e da qualche anno lo ha ripubblicato DeriveApprodi, peraltro con una copertina molto bella. A distanza di più di cinquant'anni è più che mai un romanzo moderno, contemporaneo, una chiave per capire il lavoro e le lotte per il lavoro: si dirà che dopo mezzo secolo le cose sono cambiate ma forse a essere modificato è il contorno, non il succo del discorso di Balestrini.

Nel romanzo un giovane campano va a vivere al Nord, prima a Milano per lavorare all'Alemagna, poi a Torino per la Fiat. Il protagonista si ritiene un qualunquista e se all'inizio ci appare quasi come un simpatico fannullone, col passare delle pagine diventa il fulcro delle lotte operaie all'interno della Fiat. La vicenda segue un crescendo lungo tutto l'autunno caldo del 1969 e vediamo il protagonista cambiare, farsi più attento e meno ingenuo, fino a arrivare a chiedere l'abolizione del lavoro perché "il lavoro fa schifo".

Quella di Balestrini è una lingua ammaliante, anche in questo caso resa dalla quasi totale assenza di punteggiatura. Il protagonista parla in prima persona e la scrittura ricalca le forme più quotidiane del parlato, con costruzioni che rimandano alla struttura del dialetto. È un romanzo piccolo ma fortissimo, vivido come un documentario e invecchiato meravigliosamente: c'è un prima e c'è un dopo la lettura di "Vogliamo tutto".

Titolo: Vogliamo tutto
Autore: Nanni Balestrini
Casa editrice: DeriveApprodi
Anno di pubblicazione: 1971 (2013 con DeriveApprodi) 
Pagine: 192 
Prezzo di copertina: 13 euro

 

Notizie correlate

Toscana
Cultura
20 Novembre 2025

Leggerissimo: "Gli antropologi" di Aysegül Savas

Avere quasi quarant'anni, vivere lontano da casa, cercare di comprare un appartamento e metter su famiglia. Sembra tutto così facile, così normale, eppure ogni gesto e ogni pensiero è stratificato, [...]

Toscana
Attualità
17 Novembre 2025

Musei gratis per le donne toscane dal 18 al 24 novembre

La cultura traina i diritti. Con questa convinzione la Regione dedica una settimana di visite gratuite per conoscere collezioni museali e mostre alle donne toscane, che, da martedì 18 a [...]

Toscana
Cultura
13 Novembre 2025

Leggerissimo: "Ci chiamavano sciacalli" di Carlo Pallavicino

Carlo Pallavicino ha iniziato da giovanissimo a fare il giornalista, poi è diventato uno dei primi procuratori di calciatori, è scrittore ed è stato un pioniere dell'informazione online, è un [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina