A Castelfranco di Sotto torna 'Cultura POP(olare)' con uno spettacolo ispirato al Carnevale degli Animali

Castelfranco di Sotto
Dopo il successo del primo appuntamento, la Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto è lieta di annunciare il secondo evento della rassegna di teatro per bambini "CULTURA POP(olare)", confermando il proprio impegno nell'offerta culturale gratuita per la comunità.

L'appuntamento è fissato per DOMENICA 30 NOVEMBRE alle ore 16.30 presso la sede della Casa del Popolo, situata in Via Prov.le Francesca Sud 32. L'ingresso allo spettacolo è, come per tutta la rassegna, libero e gratuito.

Questa domenica andrà in scena uno spettacolo innovativo e pluripremiato, ispirato a "Il Carnevale degli Animali" di Camille Saint-Saëns. L'opera, della durata di 50 minuti e consigliato per bambini dai 5 anni in su, è il risultato della sensibilità e della maestria di un artista poliedrico, specializzato in magia comica e fantasismo.

I quattordici brani musicali che compongono la celebre opera prendono vita in una narrazione unica che integra in modo armonico cinque diverse tecniche artistiche. Lo spettacolo unisce le ombre cinesi, la sand art (disegno con la sabbia), il teatro di figura, la prestidigitazione e la clownerie. Elementi come la marcia del leone, galline, emioni, tartarughe, elefanti, canguri, pesci, asini, uccelli, fossili e il cigno si animano in un'unica storia pensata per affascinare il pubblico di tutte le età.

Lo spettacolo proposto detiene un importante riconoscimento nel panorama del teatro per l'infanzia, essendo stato Vincitore della Giuria dei Ragazzi al Premio Otello Sarzi 2018 – Osimo.

La Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto invita caldamente la cittadinanza a partecipare a questo evento che promuove la cultura popolare di alta qualità con accesso libero e gratuito.

