A Pontedera la 38esima edizione del tradizionale Premio Fellini

È arrivato alla 38esima edizione il tradizionale Premio Fellini, organizzato dalla locale sezione Anc ( Associazione nazionale Carabinieri ) di Pontedera con la collaborazione del Comitato Premio Fellini. Domenica 30 novembre, alle ore 10,30, presso il centro pastorale Le Mantellate, in piazza Caduti divisione Acqui, Cefalonia e Corfù, nelle vicinanze del Duomo, saranno consegnati il premio Fellini Città di Pontedera e gli attestati di pubblico riconoscimento a coloro che si sono distinti in ambito civile e militare.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pontedera e dalla Provincia di Pisa, vedrà la partecipazione dei rappresentanti del mondo dell'imprenditoria, della sanità, della cultura, dei settori ambiente e sostenibilità, del sociale, dello sport e delle forze dell’ordine, con un forte richiamo territoriale.

Tra i riconoscimenti che verranno consegnati, tra gli altri, quello ad Alessia Scappini, ad di Revet, "Per l'impegno nella promozione dell'economia circolare". Attestati anche per i rappresentanti delle Forze dell'Ordine che si sono distinti in varie operazioni svolte sul territorio.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

