A Pontedera la 38esima edizione del tradizionale Premio Fellini

Attualità Pontedera
Condividi su:
Leggi su mobile

È arrivato alla 38esima edizione il tradizionale Premio Fellini, organizzato dalla locale sezione Anc ( Associazione nazionale Carabinieri ) di Pontedera con la collaborazione del Comitato Premio Fellini. Domenica 30 novembre, alle ore 10,30, presso il centro pastorale Le Mantellate, in piazza Caduti divisione Acqui, Cefalonia e Corfù, nelle vicinanze del Duomo, saranno consegnati il premio Fellini Città di Pontedera e gli attestati di pubblico riconoscimento a coloro che si sono distinti in ambito civile e militare.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pontedera e dalla Provincia di Pisa, vedrà la partecipazione dei rappresentanti del mondo dell'imprenditoria, della sanità, della cultura, dei settori ambiente e sostenibilità, del sociale, dello sport e delle forze dell’ordine, con un forte richiamo territoriale.

Tra i riconoscimenti che verranno consegnati, tra gli altri, quello ad Alessia Scappini, ad di Revet, "Per l'impegno nella promozione dell'economia circolare". Attestati anche per i rappresentanti delle Forze dell'Ordine che si sono distinti in varie operazioni svolte sul territorio.

 

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Pontedera
Attualità
27 Novembre 2025

Interruzione idrica programmata nel comune di Pontedera

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, lunedì 1° dicembre dalle ore 8.30 alle 17.30 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie della Cartiera, dei Ciliegi, [...]

Pontedera
Cronaca
25 Novembre 2025

Giornata contro la violenza sulle donne, 3 incontri al Liceo con il Commissariato di Pontedera

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulla donne del 25 novembre, il Commissariato di Pontedera ha tenuto 3 incontri, alla presenza di circa 180 studenti del triennio, presso [...]

Toscana
Attualità
24 Novembre 2025

Il 25 novembre da Firenze a Pontedera musica e teatro per dire no alla violenza sulle donne

Programma intenso quello di domani, martedì 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che la Toscana delle Donne dedica a una serie di iniziative ed eventi [...]



Tutte le notizie di Pontedera

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina