Aggredisce l’ex moglie in strada: arrestato un uomo del Mugello

Un uomo residente nel Mugello è stato arrestato martedì sera, 25 novembre, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze con l’accusa di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex coniuge.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe attirato la ex moglie con un pretesto in via Solferino, per poi colpirla alle spalle con un coltello, ferendola ripetutamente al volto. Le grida della donna hanno richiamato alcuni passanti, che sono intervenuti costringendo l’aggressore a fuggire. La vittima è stata poi soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale Santa Maria Nuova.

L’uomo, ancora armato, è stato rintracciato poco dopo in via il Prato da una pattuglia del Radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale. Dopo essere stato disarmato, è stato immediatamente bloccato.

Gli accertamenti successivi hanno evidenziato un quadro di presunte violenze fisiche e psicologiche che andrebbe avanti da circa un anno, già oggetto di una precedente denuncia in seguito rimessa dalla donna.

Il coltello utilizzato nell’aggressione è stato sequestrato. L’indagato, al termine delle procedure di rito, è stato trasferito nel carcere di Sollicciano a disposizione dell’Autorità giudiziaria.